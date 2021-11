Sarubi: “Tenemos que ser una oposición responsable y coherente”

El intendente de La Paz, Bruno Sarubi (Juntos por el Cambio), analizó el resultado de las elecciones generales del pasado domingo y si bien destacó la contundencia del triunfo también fue cauto al plantear la necesidad de coherencia y responsabilidad en la oposición.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Sarubi sostuvo que la jornada electoral se vivió “con normalidad, sin actos de violencia, con los resultados que acompañaron porque los vecinos confiaron por Juntos por el Cambio y terminamos con un resultado histórico por la diferencia que se obtuvo”.



Al respecto, afirmó que “hace mucho, desde la vuelta de la democracia que no se le ganaba al peronismo por tanta diferencia en la ciudad de La Paz y es la cuarta vez que se gana el Departamento La Paz desde la vuelta de la democracia”. “Perdimos en algunas ciudades del Departamento como Santa Elena, Piedras Blancas y San Gustavo y ganamos en Bovril, Alcaraz y La Paz”, detalló.



Agregó que “sumando los votos de todo el Frente en las PASO, Juntos por Entre Ríos amplió esa diferencia” aunque “la participación de votantes fue menor a la media de la provincia”.



Consultado por los dos años futuros, planteó que “hay que ser muy responsables, esto no es un cheque en blanco porque la sociedad en 2015 quiso otro rumbo y votó por eso, en 2019 volvió a darle la oportunidad al kirchnerismo y ahora vuelve a decirle que por acá no es. Si creemos que ganamos porque somos los mejores y porque la gente confió sólo en nosotros, es una lectura errada. En parte también hay un voto castigo, un voto bronca por el mal manejo de la situación económica, de la pandemia, y un montón de factores que influyen”.



De todos modos, apuntó que “también hay un voto de confianza y de esperanza y con la oposición tenemos que trabajar con mucha seriedad y responsabilidad para poder construir una propuesta alternativa que realmente sea tomada en cuenta por los entrerrianos en el 2023”. “Los entrerrianos no nos han elegido para gobernar la provincia, nos eligieron para las intendencias, han elegido legisladores nacionales, lo eligieron a Mauricio Macri en 2019, y por eso antes que nada tenemos que preguntarnos nosotros qué estamos haciendo mal o porqué la ciudadanía nos elige para otros cargos pero no para gobernador”, reflexionó.



Ante ello, admitió que “estas elecciones generan muchísima expectativa porque se gana por una diferencia muy grande en Concordia, Paraná, Gualeguaychú”.



Sobre el acto por el Día de la Militancia que el peronismo nacional prepara en Plaza de Mayo, Sarubi definió que “es seguir subestimando a la gente, a los vecinos”. “Uno los escucha y se da cuenta que no han entendido nada porque lo que la sociedad pide es que en estos dos años mejoren el rumbo del país, que se den cuenta que les estamos diciendo que no es por acá, que queremos vivir de otra forma”, criticó.



No obstante ello, también reconoció que desde Juntos “tenemos que ser una oposición responsable y coherente, porque muchas veces el sentido común también se pierde. Tenemos esta responsabilidad que nos dio la sociedad y tenemos que estar a la altura de la circunstancia”. (ANALISIS DIGITAL)

